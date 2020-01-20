一名蘇姓男子結識一名女子小惠（化名），邀約她一同前往高雄愛河逛燈會，卻趁四下無人，明知女方患有中度智能障礙，強摸女方下體、揉胸，更逼她摸自己的生殖器，嗆她「不照做，就把妳推入愛河」，導致小惠下體受傷，且為了掙脫而跌倒。經高雄地院審理後，依強制猥褻罪判蘇男3年8個月徒刑，可上訴。

根據判決指出，蘇男從事資源回收工作時結識小惠，2018年3月2日晚間邀約小惠到高雄愛河看花燈，停好車後他竟起色心，明知小惠心智有缺陷，還大膽地在路邊，伸手進她的褲子強摸狂揉她的下體和胸部，導致小惠下體外側挫傷出血，褲子鈕扣掉落，他卻仍不罷手，逼小惠「隔褲摸鳥」，嗆「不照做，就把妳推入愛河」，小蕙強力掙脫還跌倒。事後小惠告訴父母，蘇男的惡行才被揭發。

到案後蘇男否認犯行辯解，他只是搭肩膀不小心靠太近，才害小惠跌倒，褲子鈕扣掉落，並聲稱不了解小惠的身心狀況。小惠則以幼童語氣害怕地說「他摸我尿尿的地方，還搓我的奶奶」、「拉我的手去摸他的小鳥」、「他說要把我推到愛河，我不會游泳，怕爬不起來會死掉」。

法官勘驗小惠說詞和驗傷證明，確認蘇男的犯行，認定蘇男為一己私慾對女子猥褻，審理後，依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，判蘇男3年8個月徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)