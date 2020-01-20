適婚年齡的盧衣綸（左 ）及陳巧芃扮可愛米老鼠，期待拋繡球能遇到良緣。（廖素慧攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟月老及月老婆為有情人牽紅線。（廖素慧攝）

林姓夫妻寫許願卡感謝嘉義市大福興宮月老促成良緣。（廖素慧攝）

有人搞笑祈求「小三成群，婚姻幸福」。（廖素慧攝）

嘉義市大福興宮月老祖廟於29日大年初五舉辦「金鼠年招桃花」拋繡球活動，向想脫單、招桃花、求姻緣的青年男女招手，該廟總幹事蔡坤章說，月老及月老婆十分靈感，屢屢有結良緣的新人回廟還願拜謝月老，但也有人搞笑求「小三成群，婚姻幸福」。

月老廟的祈願亭有許多民眾寫心願卡，有林姓夫妻寫「謝謝月老，我們結婚了」，感謝月老牽紅線；也有男女求脫單；有女子祈願遠離爛桃花，找到孝順的男友；還有小朋友祈求考試一百分。

現職活動企畫的盧衣綸、陳巧芃今年都27歲，她們說，想找年紀相仿、有穩定工作及發展前景、個性好的對象，因此特地來拜月老求桃花、遇良緣。

蔡坤章說，民眾祈願很多元，求姻緣、婚姻美滿、健康平安、學子求學業順利都有，有鑑於現代社會結婚比例逐年下滑，月老及月老婆樂於牽紅線，促成未婚男女有機會彼此認識，進而交往，今年2020是「愛你愛你」的浪漫年，將於年初五舉辦拋繡球活動，備有多項金鼠年招財招桃花的好禮送給參加者，並有按讚打卡區，大聲告白打卡就送小禮物。

當天上午9點報到，9點半開始帶活動讓大家互動，接著拋繡球，凡25歲至40歲未婚男女、有正當工作者均可報名，預計名額男方80個、女方40個，目前陸續有人報名，也可當天現場報名，洽詢電話（05）2771410。

(中時 )