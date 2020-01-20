苗栗縣長徐耀昌20日頒贈立委陳超明當選證書。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗第一、二選區立委陳超明、徐志榮高票連任，20日苗栗縣長徐耀昌頒贈當選證書致賀，並請託2人繼續支持縣政建設，讓苗栗脫胎換骨、創造幸福感。

20日徐耀昌以縣選委會主委身分率民政處長彭基山等人，依序前往陳超明、徐志榮的服務處頒贈當選證書，祝賀高票連任，並肯定2人任內的努力，獲選民支持更贏得勝選，盼能持續力挺縣政建設。

陳超明表示，在開票及謝票過程發現結果不如預期，將持續努力，並強調，連任是承諾和負擔加重的開始，未來更盡力打拚，與縣府密切合作推動苗栗建設。

徐志榮說明，連任後要更盡力做好分內事務，除在立法院配合黨團運作、勤於問政、監督國家預算，更將對縣府和18鄉鎮市需求建設與民眾陳情案件全力以赴。他指出，下個任期努力的重要法案之一，就是對苗栗不公的財政收支劃分法，若苗栗縣1年能增加1、20億分配稅款，將可挹注於許多重大建設。

徐耀昌並盼陳超明、徐志榮著力於財政收支劃分法修正案，且持續在中央作為縣府助力，共同攜手推動縣政，讓苗栗縣更繁榮進步。

(中時 )