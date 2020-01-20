信義房屋「鼠不盡的感謝」老客戶回娘家活動結束，共吸引近4萬名老客戶回娘家參加活動並填寫問卷調查表，統計問卷結果發現，目前家庭型態仍以小家庭為主，而對於居住條件最在意的前三名分別是「生活機能」、「交通機能」、「鄰居素質」，以往穩坐前三的公園綠地已被擠到第四順位，顯示越來越多民眾在購屋選擇上會將鄰里關係納入重點考量之中。

此次問卷主要針對建物型態、年齡、家庭型態、居住條件等問題進行統計，結果發現夫妻加小孩或夫妻兩人同住的型態超過五成，特別的是夫妻加毛小孩的人口組成也逐漸成為一種常態，統計顯示家中有毛小孩的夫妻又以年齡31歲~40歲佔比最高，顯示越來越多青壯年夫妻選擇飼養寵物來增添生活樂趣。另外針對居住條件統計後發現，購屋除了最常見的「生活機能」、「交通機能」為重要考量之外，「鄰居素質」擠下「公園綠地」排到第三。

綜合調查結果，信義房屋數位流程發展執行經理張雅翕表示，現在的小家庭多半有孩子或寵物，會特別介意噪音、清潔、安全等問題，會更在意鄰居的職業、家庭人口組成、有沒有養寵物或是否有學齡前小朋友等，因此「鄰居素質」才會越來越被購屋者所重視，建議在購屋前若要了解鄰居狀況，除了詢問屋主本人外，也可以詢問帶看的房仲做為參考依據，另外也提醒，有毛小孩的家庭購屋時要特別留意是否有足夠的活動空間，也要注意社區有無飼養寵物的相關規範。

「鼠不盡的感謝」活動除了邀請老客戶填寫問卷之外，更找來超人氣鼠網紅「麥芽糖」直播抽出「信義房屋真心話大紅包樂透鼠來寶」年度大獎得主，把活動熱度推到最高點。近年為提升社區間的感情，信義房屋已升級為社區鄰里服務，從紗窗修繕到社區團康活動，主動作為社區鄰里之間的溝通橋樑，透過本次活動，也成功將許多老客戶與信義房屋重新聯繫上，藉此機會讓信義房屋主動提供鄰近的房仲達人為客戶服務。

(時報資訊)