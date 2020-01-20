中美貿易戰接下來可能演變為「科技戰」，對此國安基金將密切觀察。財政部長蘇建榮今（20日）主持財政部年終記者會，對於中美貿易戰的後續，曾任國安基金執行秘書，現在為國安基金委員的財長蘇建榮指出，接下來中美貿易戰可能演變為科技戰，對此國安基金未來將密切觀察對台股的影響。

對於中美貿易戰的後續情勢，蘇建榮在年終記者會上分析，中美雙方儘管月前已簽署初步協議，不過最重要的關稅問題仍未達成共識，這也將為未來雙方會否再生貿易爭端埋下變數。

蘇建榮認為，中美貿易戰現在看來，美方將直到今年11月美國總統大選才會對關稅問題有明確的態度，特別是ICT（資訊與通信科技）產業與關稅密切相關，使中美貿易戰後續可能演變為「科技戰」，因此對台股或是全球經濟所造成的影響，財政部國庫署本身是國安基金的幕僚，對此國安基金幕僚小組將會密切關注，也會隨時在跨部會議裡提供參考資料作為研提因應措施的依據。

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