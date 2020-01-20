倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開高震盪收紅，終場上漲28.42點，漲幅0.24％，收在12,118.71點，櫃買指數同步收漲，終場走揚0.5點，漲幅0.33％，以150.37點作收。

三大法人方面，外資轉買51.36億元，投信續賣2.25億元，自營商轉買12.05億元，惟外資於台指期貨市場上小幅減碼592口多單，累計淨多單部位為31,789口，心態呈現中性偏多不變。

台股進入年假休市，然中美貿易第一階段協議完成簽署，不確定性因素消除，加上經濟面、資金面、籌碼面及技術面均處於多頭有利的位置點，預期年後行情仍可偏多看待。

個股方面，本周納入投資組合的毛寶，武漢肺炎疫情升高，加上進入流感高峰，防疫概念股趁勢而起，儘管短線急漲並不建議過度追價，然量價不失控且疫情不幸延燒，則後市仍有望大漲再創新高。

台積電法說報喜，受惠手機、高速運算、物聯網、汽車等四大領域成長動能強勁，不僅帶動台積電今年營收及獲利可望大幅成長，隨台積電資本支出再度調高後，包括光罩盒廠家登、導光板廠茂林-KY、半導體設備股弘塑與京鼎、半導體檢測大廠閎康、無塵室設備廠漢唐及自動化設備廠公準等台積電概念股將直接受惠。

此外，記憶體族群受惠AI、5G、資料中心、雲端伺服器、汽車電子及遊戲機等需求攀升，包括旺宏、南亞科、威剛等記憶體族群持續看旺，其餘包括CMOS影像感測元件廠原相與晶相光、高速傳輸介面晶片業者譜瑞-KY、高速介面控制晶片廠祥碩、鋰電池模組廠新普、資訊服務業者精誠、面板股友達與群創、資產股國揚、國產、南港及工業網安設備大廠瑞祺電等各擁利基成長題材，投資人均可多加留意。

(工商 )