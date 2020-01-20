華冠投顧分析師吳官隆表示，台股20日節前賣壓不重，矽晶圓繼續地轉強，且不少傳產股也出現走揚態勢，部分電子股震盪向上，封關日未出現殺盤局面，後市應該也不至於太差。個股方面，本周納入投資組合的景碩，20日漲0.6元、收50.6元，60日線支撐位於63元，KD指標於49.5附近轉強。蔡陣營概念股，本周一量縮收小黑棒，年後有機會帶量續漲。

他指出，美股17日持續上漲，道瓊指數漲50點、收在29,348點，美中簽約第一階段貿易協議後，美股仍持續彈升，20日亞股之中，日股、韓股、台股與陸股都呈現走升，其中，上證指數午後於3,088點附近漲0.45％，亞股暫以樂觀看待。

綜觀盤面，記憶體和矽晶圓族群上漲，二線光學鏡頭廠與散熱中小股也上漲。矽晶圓類股中，中美晶及環球晶仍收在近期高點，上櫃指數收盤漲0.35％，加權指數亦量縮收紅，終場上漲28點、收在12,118點。

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