運達投顧分析師洪任浚認為，股票市場看的是本身價值是否符合價格，當個股具備成長性時，目前股價即是低估，而5G是今年最重要的成長題材。個股方面，本周納入投資組合的順達，非資訊技術領域訂單可觀，帶動營收成長。

他指出，去年走勢強悍的銅箔基板（CCL）族群歷經淡季拉回修正，今年將開始展開成長力道，由於5G將帶動高速運算與人工智慧（AI）的發展，高頻高速的CCL需求將同步增溫。

台光電（2383）隨著智慧型手機、網通設備等新產品都已到位，基地台及伺服器的成效亦開始升溫，加上5G智慧型手機陸續推出，營收貢獻於去年第四季開始彰顯。從前三季每股盈餘（EPS）6.59元計算，本益比尚處低檔，股價沿著均線向上走強，籌碼面也相對穩定，短線股價維持區間震盪整理，靜待年後表態上攻。

金居（8358）持續布局高頻高速傳輸產品領域，且已成為超微（AMD）的羅馬晶片獨家供應商，由於英特爾（Intel）晶片缺貨，讓谷歌（Google）、推特（Twitter）、微軟（Microsoft）採用AMD的伺服器晶片。隨著AMD伺服器晶片銷售成長，金居營收亦將水漲船高。

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