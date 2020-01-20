隨著農曆春節的腳步到來，搶攻過新年、穿新衣的採購商機，加上近期大陸冷氣團來襲，保暖與禦寒外套需求大增，日曜天地OUTLET首波推出兩大知名品牌Superdry（極度乾燥）、UNDER ARMOUR，即日起至2月10日舉辦清倉會，Superdry福利品最低價500元起、UA鞋款下殺3折起，首日登場吸引超過2,000人大搶購！

日曜天地表示，自1月23日起至2月17日全館加碼集結二十大戶外品牌休閒外套、下殺1折起，預料過年期間再掀一波搶購熱潮，整檔業績上看5,000萬元。

日曜天地本次推出Timberland、Hush Puppies、The North Face、Columbia、PROTEST等二十大品牌的戶外機能外套1折起，逾6,000件外套一次到貨，舉凡防風外套、羽絨外套、大衣、毛外套、針織外套等商品齊全；其中，下殺1折的商品詢問度破表，例如Hush Puppies鋪棉外套，原價5,888元、特價588元；Hush Puppies西裝外套，原價6,280元，特價628元！

以滑雪機能服飾聞名的PROTEST，原價9,200元的機能防風外套、特價2,760元；頂尖舒適的美國戶外裝備品牌COLUMBIA，原價1.88萬元的羽絨兩件式外套，特價9,400元。

此外，日曜天地OUTLET號召英國潮流休閒品牌Superdry與美國機能運動品牌UNDER ARMOUR首度破天荒聯合舉辦清倉會，上周末開打首日吸引大批品牌鐵粉們湧入搶購，Superdry首度推出福利品挑戰史上最低價500元起，UNDER ARMOUR全面3折起，現場備貨逾1.3萬件，從運動鞋到冬季抗寒外套、服飾通通有，兩大品牌強強聯手，滿足消費者冬季添購新衣需求！

此外，日曜天地春節期間加碼推出開運三重好禮，1月23日起至1月29日會員過卡紅包免費送、小年夜首日前百名開運金幣免費送，會員消費滿額1,688元或會員卡扣點88點，上傳至日曜天地社團分享年節戰利品，就有機會獲得澳門來回機票，刺激買氣、搶攻新春業績。

(工商 )