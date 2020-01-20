87樂團20日出席鳳凰藝能與17直播合作記者會，成員之一的王瞳依舊未出席合體，身為王瞳前男友的艾成透露，兩人仍有聯絡，「她去美國阿姨家3周散心，也會分享自己近況，應該是今晚（指20日晚上）回台，她一定會來尾牙。」他坦言自己有關注馬俊麟近況，覺得對方跟自己都瘦很多。一旁的何豪傑忍不住大讚艾成是「真男人」。

何豪傑先是逗趣形容自己是感情成功代表，艾成則是失敗代表，後忍不住吐真言，讚艾成是真男人，「說實在話，幾個男人遇到這種情況可以像他這樣，艾成是真男人。」他笑稱87樂團若開直播間可取「潔身自愛」，被問是否意有所指，他妙回：「他自從加入教會就沒有進去過。」更直言「走進花花世界潔身自愛的不多」，話中意有所指，後才笑稱「馬俊麟也是我朋友」。

何豪傑（中）示範核心運動。（民視提供）

艾成每天深蹲300下，何豪傑核心運動發戰帖，艾成一動作秒破功被笑：「連3公分都舉不起來。」眾人笑瘋。87樂團經營8年，獲利全拿來投資設備，至今已投千萬，何豪傑表示：「以台灣這麼不紅的樂團，居然有練團室，而且練團室還有直播設備，真的很不容易。」

(中時 )