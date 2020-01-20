根據美國航太總署NASA，以及美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）的資料，剛結束的2019年，是自1880年有現代記錄以來，地球均溫第二高的年份，僅次於2016年。暖化危機是發生中的進行式。

每日科學(scitech daily)報導，航太總署高達德太空研究所（GISS）的科學家稱，2019年的溫度，比1951年至1980年的平均溫度，要高出0.98攝氏度，而在在全球範圍內，2019年是歷史紀錄第二熱的年份，僅次於2016年，其實過去的五年(2015~2019)是140年以來最熱的時期。

GISS主任高文‧施密特（Gavin Schmidt）說：「剛剛結束的十年，也就是2010年代，顯然地球最熱的十年。 事實上，自1960年代開始算起，新的十年，都比前一個十年更熱。」

多個科學單位所做出的全球溫度歷史統計，每新的一年都比過去一年來得更熱。(圖/NOAA)

已是老生常談，暖化的原因就是人類活動產生的二氧化碳，和其他溫室氣體的排放，只是主政者不見得都能做出正確的決定。

分析暖化現象時，反駁暖化的意見，經常會以冬天仍然存在來塘塞，也確實並非地球上的每個區域，都會經歷相似程度的暖化。然而即使是寒冷的北極，也比以前要溫暖的多，NOAA發現自1970年以來，北極地區的升溫速度，是世界其他地區的三倍多，海冰愈來愈少，永凍層也在融化。

格陵蘭和南極洲的冰原持續在消失，並且極端天氣事件（例如熱浪、野火、強降雨）也是每年都在加劇。

NOAA的溫度分析，來自2萬多個氣象站提供的地表溫度資料，以及海面溫度觀測、南極研究站的溫度測量。

(中時電子報)