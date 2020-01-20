評估是否投入國民黨主席補選的前台北縣長周錫瑋，中午在臉書直播，痛斥黨內有幾個人一直有野心，一直想坐最大的位置，平時養了一群人，專門去幫忙攻擊對手，讓對手被攻擊到無法堅強站起來，他們就贏了。他呼籲現在最重要是先集體參與，大公無私地團結同心，把改革委員會先做起來，先凝聚中心思想，再思考黨主席怎麼補選、未來運作方式，否則不會成功。

周錫瑋以「同心無私」為題，發表「放下自我、集體領導；眾志成城，才有轉機。」的直播，4小時已有2.3萬人觀看。他表示最近大家感覺社會要走向文化大革命，很多人擔心國民黨何何從，能否重新振作；但也有人不在乎，認為國民黨存不存在，對他們沒意義，尤其蔡英文拿817萬票，很多人等看國民黨笑話，因為民進黨把國民黨黨產都凍結了，但國民黨要付的債務有52億元，其中約20幾億是員工資遣費用。

他說，國民黨沒好好反省，不知輸在哪裡，不知如何貼近民意。但他最近更煩惱的事，是最近黨內為了黨主席的位置，還在找人放話、你爭我奪，互相吵吵鬧鬧。

周錫瑋說，代理黨主席林榮德說要組改革委員會，這是他三天前就跟林榮德建議要先組改革委員會，尤其這次補選主席只有一年半任期，是否要選黨主席？有人說不能群龍無首，但就算群龍有首，有沒有方向？還是要等黨主席決定後，仍要聽一人意見，這人的意見就是群龍有首嗎？

他說，現在應好好檢討，選舉過程是否沒有好好團結？是否像溫水煮青蛙，渾然不知民意已變？知不知道國民黨在此困境要如何重新作好？國民黨第一件做的事，應是以集體智慧，找出為何為輸？犯什麼錯？與民意脫離多遠？第二件是有沒有中心思想？有人說乾脆推台獨、廢九二共識，因為九二共識像剎車皮，讓國民黨把剎車都磨光了，但他比較擔心兩岸仍是台灣最敏感、最危險的地帶，是否急在此時要把過去建立兩岸互信的基礎就毀滅掉？

他說，過去民進黨洗腦，把中華文化中華歷史、地理全部否決，年輕人不知國家叫中華民國、憲法叫中華民國憲法，也被洗腦掉。但是否該這樣就把過去全部否定，這件事要謹慎，必須凝聚共識。但更糟的是，每次選輸就開始鬥爭那個在高位、參與選舉的人，從不檢討自己。

周錫瑋說，國民黨裡一直有幾個人一直有野心，一直都想坐最大的位置，所以平時就養了一群人，專門去幫忙攻擊對手，讓對手被攻擊到無法堅強站起來的時候，他們就贏了。

他說，中常委選舉是否大家覺得有不對之處？有沒有人頭黨員？有沒有換票？是否真正民主？國民黨能否在這次黨主席、中常委選舉，能否真正乾乾淨淨選舉，有無中心思想、自己政策，想的及規劃的是否符合人民期待？做在野黨不丟臉，民主本來就要有兩大黨相互制衡。

周錫瑋說，國民黨還有15縣市長、19縣市議長及38席立委，仍有很好的基礎。但民進黨完全執政，這次選舉，民進黨所有主張，國民黨能否對抗，在立院良性監督、制衡，38席立委能否做到讓國家真正平安進步健康快樂？

他說，此時最重要的是國民黨有影響力的人，都應集體參與這個動腦的團體，集體大公無私，若不能共同同心團結、大公無私，國民黨會被消滅，民進黨已掐住國民黨咽喉，國民黨負債且沒錢運作，同時也嚇到國民黨裡一些人，以為過去做的都是錯的。國民黨若檯面上有影響力的人不能與民眾及黨員站一起，付諸團結同心，把改革委員會先做起來，把中心思想先凝聚起來，再思考黨主席要怎麼選，未來運作方式，就不會成功。

周錫瑋強調，他苦口婆心講，黨內同志不要攻擊彼此，要相親相愛，黨內除了無私之外，還要大公，每個人有人生理想及目標，這不是為個人。我們自己腳步要正確，要讓人民相信我們有中心思想、做法及承諾，有一群真的大公無私的人會團結在一起。他要再次呼籲，真要要一步步來，一停止內鬥、二大公無私、三重新創造，才能真正與所有民眾攜手同心，這段期間就做強有力的在野黨，有團隊、有政策，再來執政，民主就是人民作主，雖然現在這麼混亂、民進黨這麼囂張，但這只是過去的黑暗期，絕對要讓中華民國真正民主、法治、自由、進步。

(中時 )