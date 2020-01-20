網路娛樂服務 Netflix 今 (20)日宣布，將於平台上架榮獲奧斯卡金像獎肯定，日本動畫界泰斗「吉卜力工作室」旗下至今21部完整作品（美國、加拿大、日本地區除外）。在發行夥伴 Wild Bunch International 協助下，Netflix 將從 2 月 1 日起陸續於全球上線共計 21 部吉卜力經典電影，展現Netflix 了投資優質內容的決心。

為配合全球發行，和Netflix的合作更是首次為吉卜力工作室的精彩作品添上 28 種字幕及 20 種配音。無論是亞洲、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲的影迷們，都可以用自己熟悉的語言，回味這些備受喜愛的經典之作，包括曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片的《神隱少女》，或是《魔法公主》、《借物少女艾莉緹》、《魔女宅急便》、《龍貓》、《輝耀姬物語》等。

吉卜力工作室動畫製作人鈴木敏夫表示，「時至今日，電影能透過不同管道接觸各式觀眾，在聽到影迷們的心聲後，我們決定要將這些工作室的作品帶到串流平台，希望全球各地觀眾能藉此發掘吉卜力的動畫世界。」。

Wild Bunch International 執行長 Vincent Maraval 指出，「合作關係長達二十年，吉卜力工作室無疑是我們十分重視的合作夥伴。在為吉卜力尋找最適合的數位平台時，我們被Netflix團隊的活力與熱情說服，相信他們可以將吉卜力工作室獨特的內容和哲學發揚光大。」。

Netflix 原創動畫總監 Aram Yacoubian 指出，「這次的合作，對我們以及數百萬的會員無疑是夢想成真。吉卜力工作室不僅世界聞名，屢屢打造出震撼視覺的原創動畫電影，其作品已深深感動影迷超過35年。我們也十分榮幸能為這些傑出的作品提供多種語言的選擇，希望引領橫跨亞洲、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲的諸多影迷們，一起走進吉卜力工作室所創造的奇幻國度」。

以下為吉卜力工作室作品於 Netflix 的上線時程：

2020年2月1日:《天空之城(1986)》、《龍貓》(1988)、《魔女宅急便》(1989)、《兒時的點點滴滴》(1991)、《紅豬》(1992)、《海潮之聲》(1993)、《地海戰記》(2006)；

2020年3月1日:《風之谷》 (1984)、《魔法公主》 (1997)、《隔壁的山田君》 (1999)、《神隱少女》 (2001)、《貓的報恩》 (2002)、《借物少女艾莉緹》 (2010)、《輝耀姬物語》 (2013)

2020年4月1日:《平成狸合戰》 (1994)、《心之谷》(1995)、 《霍爾的移動城堡》、 (2004)、《崖上的波妞》 (2008)、《來自紅花坂》 (2011)、《風起》 (2013)、《回憶中的瑪妮》 (2014)

(中時電子報)