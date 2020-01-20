台中市大坑2號步道因部分棧道長年使用及歷經風災等影響，出現設施老舊毀損及不易行走情形。中市觀光旅遊局自108年11月初開始整修，今年1月初順利將受損路段整建修復，完工後大幅提升安全性及舒適度；今年將再投入3500萬元預算，整修維護大坑4、5、5-1、6、8、9號步道等損壞較嚴重路段，以有效提升登山環境安全及觀光品質。

觀旅局長林筱淇指出，大坑風景區素有台中巿後花園之稱，每條登山步道各有特色，為民眾出外踏青及探索戶外生態的好去處，週末假日均吸引許多登山健行人潮；增進登山步道設施的安全性，市府持續推動步道整修工作，自105至108年間投入2億2491萬元經費，已修復大坑步道約達13公里長。

台中市政府今年將再挹注3500萬元預算，整修維護大坑4、5、5-1、6、8、9號步道等損壞較嚴重路段，預計再增加步道整修3公里，並增設觀景平台、更新指標導覽系統等設施；讓登山健身遊客能一次享有自然體驗、環境教育、休閒遊憩與景觀欣賞等觀光體驗，並擴大旅遊效益。

林筱琪指出，這次整修完工的2號步道全長約1200公尺，屬健腳級步道是遊客喜愛挑戰路線之一，在步道前段較多如水泥仿石地坪、鵝卵石等人工鋪面，中段部分有有兩處約60度的好漢坡，需拉著繩索並小心地踩著木棧道上山，考驗登山客的腳力與體力。

觀旅局說，這次主要整建損壞木棧道系統及提升既有水泥鋪面行走安全性，施作路段位於里程0K＋000m至0K＋250m間以及0K＋450m至0K＋800m間步道設施，完工後大幅提升安全性及舒適度。

台中市風景區管理所強調，目前除大坑4號、8號步道正施工封閉外，於去年6月遭逢超大豪雨災害最嚴重的3號步道復建工程已於去年底發包，將於農曆年後開始施工，預計於今年9月底完成整修。

(中時 )