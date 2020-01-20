◎別踩雷！全台21家問題旅行社曝光

寒假旅遊旺季將至，交通部觀光局依據「發展觀光條例」第43條，今日公告去年6月28日至今年1月20日間，全台有21家旅行社營運狀況有問題，其中9家被廢止旅行業執照、1家勒令停業、11家申請解散，呼籲跟團時多注意。

◎檯燈太亮？恐造成光照視網膜炎

過去一般認為室內光線亮一點，可讓視力清晰、方便閱讀，且家長也會要求孩子的檯燈要亮一點，以免造成眼睛視覺吃力，但這些觀念都對了嗎？依清大與曙光女中研究團隊的研究發現，現有的檯燈與教室燈光都太亮了，恐造成學生視網膜炎。

◎武漢肺炎2日內全球爆增140例 疾管署防疫將全面升級

大陸武漢「新型冠狀病毒」2日內暴增140例，首度跨出武漢，包含北京、深圳也淪陷；國際間，南韓也確診1境外移入中國籍病例，成為繼日本、泰國後的第三國，全球目前累計達205例。國內則新增一例疑似病例，是武漢返國的一歲男童，出現發燒、腹瀉症狀，目前在醫院負壓隔離病房採檢中。疾管署表示，預計全面升級防疫，今天開專家會議，針對中、港、澳加強檢疫措施，並修正通報個案定義，提出「登機檢疫」之外新措施。

◎怒氣停不住！高市府第四度回擊苦苓

資深媒體人苦苓挺罷韓，日前表示因韓市府舉債已近400億，算起來若罷韓成功，反而可省1200億元，不僅副市長葉匡時跳出來駁斥，市府也罕見狂發聲明，稍早第四度發出新聞稿鄭重澄清，韓國瑜上任後「借新債還舊債」是政府財務調度操作，不能當成新增加的債務，高雄債務增加400億是錯誤訊息，苦苓卻公開引用且故意聳動，利人遺憾且不解，再次呼籲苦苓道歉，否則市府會正式提告。

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(中時電子報)