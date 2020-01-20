武漢衛健委20日凌晨通報顯示，1月18日和19日兩日共新確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例136例，此事引發國際媒體關注。在今天的大陸外交部例行記者會上，發言人耿爽表示，將同各方攜手應對疫情，共同維護地區和全球衛生安全。

耿爽強調，疫情發生以來，中方本著嚴肅、認真、專業的態度，予以積極的處置，制定嚴密的防控方案，全力救治患者，做好密切接觸者的管理，深入開展流行病學調查，對外及時發佈疫情防治有關信息，並且積極開展防病知識的宣傳。與此同時，中方本著負責任的態度，及時向世界衛生組織有關國家和地區組織，以及港台地區通報疫情信息，並保持密切溝通。

耿爽稱，中方在第一時間向世界衛生組織分享了新型冠狀病毒的基因序列信息。在接到有關國家相關病例的通報後，中方高度重視，通過雙邊多邊管道與客戶的密切溝通、加強合作，全力應對。如果其他國家也發現相關的疑似輸入型病例，中方歡迎第一時間通過官方管道向中方通報情況，促進聯防聯控。中方將同各方一道攜手應對疫情，共同維護地區和全球的衛生安全。

(中時 )