川普競選時就承諾要在美墨之間建造一座新的「長城」(邊境牆)，以遏止美墨之間嚴重的偷渡問題，現在為了這座牆的需要花費已經揭曉：110億美元，立刻榮登全球最貴的牆。

美國全國公共廣播電台（NPR）19日報導稱，美國海關與邊境保護局（U.S． Customs and Border Protection）日前發佈一份報告稱，自川普上任以來，已確定110億美元資金用於建設576英里（約93萬公尺）長的新「邊境牆系統」（new 「border wall system」）。且這一數字還在增加。

「（這一邊境牆）每英里成本近2000萬美元，是正在建造的其他最昂貴的牆（成本）的四倍。」美國夏威夷大學地理學家裡斯﹒瓊斯（Reece Jones）說，川普政府建造的邊境牆現在是世界上最高、也是最昂貴的牆。NPR 表示，110億美元這一數字接近一艘核動力航空母艦的價格了。

為何如此昂貴？或許從美國海關與邊境保護局克裡斯蒂安‧阿爾瓦雷斯的一番話中可以瞭解到很多信息。阿爾瓦雷斯表示，川普在邊境牆上下的功夫可不少，「邊境牆系統將包括一個150英尺的執法區，還包括照明、攝像頭和其他技術（的安裝），最重要的是，這是一堵全天候（發揮作用）的牆，這使得（美國）能更容易地應對（非法移民）流動。」 阿爾瓦雷斯說，「所以，這堵牆不只是作為障礙這麼簡單。」

此外，NPR還介紹稱，30英尺高（約9公尺）的邊境牆上用了昂貴的鋼材；有強光燈；且每一英里都有連接了監控攝像頭的電線和光纖。而可以穿過這堵牆的電子門造價高達100萬美元。不僅如此，邊境牆還有一個有六車道寬的執法區。

NPR表示，如果川普政府的邊境牆項目完工，美國南部四分之三的邊境都將與墨西哥隔開。

《華盛頓郵報》13日報導，川普計劃今年從國防部調撥72億美元用於邊境牆建設，這一數額是國會預算批准數額的5倍。

(中時電子報)