非洲灰鸚「陳小乖」走失，陳家人祭出懸賞獎金，盼找回父親遺物。（翻攝畫面）

「會那麼不捨是因為真的把牠當家人」，屏東市陳姓人家飼養多年的非洲灰鸚「陳小乖」，日前意外飛離，陳母因老伴2年多前過世，都靠過去鳥兒喃喃學語、彷彿和死去丈夫對話，為找回這隻寶貝鸚鵡，全家人急得像熱鍋螞蟻。

失主陳琦恩難過表示，幾年前考量兒女不在父母身邊，特地買了一隻鸚鵡與他們作伴，久而久之培養出了感情；過去主要都由父親照顧，鳥兒還會學習長輩語調，2年前老父親走了，對母親來說，跟「小乖」的對話，就成了與老伴最後的連結。

無奈數日前，才幫「小乖」洗完澡、放回籠子裡，因為疏失並未將門關緊，讓牠飛了出去，母親見狀整個人急了，為了尋鳥，家人於鄰近公園及學校都找遍，找得很累回到家中還不放心，就拉張椅子坐在門前休息，盼望鳥自己飛回來，晚上也睡不著，整個心都在鳥上。

「請撿到的人可以盡速跟我們聯絡」，陳琪恩泣訴，非洲灰鸚飛行能力不強，且體力沒那麼好，因此研判牠還在屏東市，且這種鳥跟飼主有感情，對外人來講留下來並沒有用，她也強調，若對方想飼養鸚鵡、她願意提供其他品種，更祭出懸賞獎金，只希望善心人士幫忙注意。

陳琪恩提到，「小乖」腳上有腳環及8字環，尾部是紅色羽毛，飛離的地點約在明正國中後門，若是有看到相似的灰鸚鵡，希望能與她聯繫。

(中時 )