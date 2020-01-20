「南昌」艦入列服役

解放軍首艘第4代戰艦055型驅逐艦「南昌」號12日服役，它高達1.1萬噸的標準排水量，以及112個垂直發射單元廣受關注。不過，軍迷更關注的，或許是艦上相控陣雷達、資訊化水準，飛彈彈武器變化和推進系統等新技術的應用。

新浪軍事的分析指出，在推進系統的新技術上，055型大驅最受關注的，就是它是否裝備了全電推進系統。一般認為，首艦「南昌」號並未使用全電推進技術，後續艦才會使用。不過，中船重工1月16日卻推翻了這看法。

中船重工16日在微信公眾號上發表了《給「萬噸艦」的一封情書》，文中指出，它使用了「國內首次、世界空白的某推進技術」，顯示中方艦艇推進系統已達先進水準。

分析指出，目前全球戰艦使用的動力系統基本上有兩種，一種是以蒸汽和燃料燃燒的熱能為動力，另一種則是以燃氣輪機或柴油發動機產生的電能為動力。這種所謂的「綜合全電力推進系統」技術，在英美最先進軍艦上已經開始使用。

055型驅逐艦「南昌」號服役

而採用全電推進的戰艦有4大優勢：1、艦艇動力效率高，能大幅節省燃料；2、艦艇的噪音能大幅降低，而這對戰艦進行反潛作戰十分重要；3、可為艦艇提供更大的電力供應，除了能支援性能強大的各式雷達外，更能為裝備電磁炮打下基礎；四、採用全電推進的戰艦在維護上更簡單，可減少戰艦的維修週期。

全電推進是未來戰艦動力的發展趨勢，美英已使用了相關技術。不過，這項新技術的應用並不順利，英國45型驅逐艦就因為使用了綜合全電推進系統，以致經常在船廠維修。而中方055型驅逐艦同樣使用了全電推進動力，為什麼說是填補「世界空白」呢？分析說，這就是全電推進技術本身的不同了。英美使用的全電推進技術是交流電，而中方使用的則是直流電。交流電最大的問題，就在於功率相對較小，所以經常因電力不足出現動不了的現象。

顯然，中船重工所謂填補「全球空白」的推進技術，就是「直流全電推進系統」。分析指出，艦船動力與電氣工程專家馬偉明團隊研發成功的相關技術據說領先美國很多年，具有體積小，重量輕和電力大等優點。

值得注意的是，如果055艦用了全電推進技術，意味著解放軍未來發展的新一代護衛艦，驅逐艦和潛艦都可能採用全電推進，而這對提升中方海軍整體反潛實力具有重要的意義。

(中時電子報)