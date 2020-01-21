LeBron James自從打NBA以來，大多是以先發身份出賽，而是高中跳級生的他，也已經陸續打破許多紀錄，只要繼續正常發揮，再過幾場比賽就可以打破Kobe Bryant的生涯總得分紀錄，對此Kobe Bryant也在近期受訪時大方祝福詹皇。

本季已經是LeBron James的第17個賽季，他成功擺脫上賽季的腹股溝傷勢，表現相當亮眼，目前他的生涯總得分高達33,563分，只差80分就能追平已經退休的Kobe Bryant，若是能維持表現，再過幾場比賽就可以看到他把這項紀錄打破。

而Kobe Bryant在近日接受訪問時也被問到這個問題，他對此則說樂觀其成，更表示會親自打電話給LeBron James道賀，不過Kobe Bryant卻說自己不會去現場看LeBron James打破紀錄，原因是要讓他獨自享有打破紀錄的當下，完全就是暖男表現。

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(中時電子報)