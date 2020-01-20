位在巴拉圭與巴西邊境的一處監獄，驚傳有75名囚犯越獄，消息曝光後震驚當地社會。司法部門介入調查發現，其中一個牢房內有1條地道及200多個沙包，不過這很可能只是一種掩飾手法，該監獄官員恐怕早已被收買，大部分的囚犯應該是從監獄大門走出去。

根據《CNN》報導，位於巴拉圭佩德羅胡安卡瓦列羅（Pedro Juan Caballero）的這座監獄，關著來自哥倫比亞、巴拉圭、玻利維亞、巴西等毒販和武器走私犯。當地警方19日到監獄進行檢查時，發現其中1名囚犯試圖要從隧道逃跑，當場被警方逮個正著，不過另外75名囚犯已經逃逸無蹤。

巴拉圭內政部長阿塞韋多（Euclides Acevedo）表示，雖然在其中一間牢房內發現地道及200多個沙包，不過當局認為，監獄官員應該已經被收買，隧道只是為了藏起囚犯的障眼法。據了解，囚犯以8萬元美金（約台幣240萬元）利誘官員，要求他們協助逃獄。

過去幾天就有傳出幾名囚犯逃獄，而典獄長正值休假期間，目前當局已經下令逮捕、解雇該監獄所有官員，司法部門人員指出，「這裡明顯就已經是腐敗的法律機構，而這些人在逃跑後路徑計畫恐怕將會穿過巴西邊境」。

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(中時電子報)