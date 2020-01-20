▲衛生局與南投縣驗光師公會合作，將視力保健延伸至前端篩檢。（衛生局提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣幅員廣大，偏遠地區醫療較為貧瘠，民眾常因交通不便，導致就醫意願低，縣衛生局為提供長者、交通不便及上班族可近性的健康照護，今年將辦理49場次整合性健康篩檢活動，並深入社區提供完善的巡迴篩檢服務，歡迎民眾多加利用。

南投縣長林明溱表示，為加強偏鄉地區眼科醫療服務，衛生局已於縣內13鄉鎮衛生所開辦眼科醫療門診，並與南投縣驗光師公會合作，將視力保健延伸至前端篩檢，今年將辦理8場次視力篩檢，由驗光師公會負責視力檢查，將疑似有眼科疾病的民眾轉介至各醫療機構，有效縮短民眾就醫交通奔波之苦，守護民眾眼睛的健康。

衛生局指出，今年巡迴篩檢項目包含血壓測量、血液、尿液、大腸直腸癌糞便潛血檢查、口腔癌篩檢、婦女子宮頸抹片及乳房X光攝影檢查、健康諮詢及轉介等多項服務，期許發揮早期篩檢、早期發現、早期治療的功能，降低民眾各種癌症及慢性病的罹病率及死亡率。

衛生並指出，108年全縣整合式健康篩檢服務共計49場次，其中驗光師公會支援8場次視力篩檢活動，篩檢人數672人，民眾8成視力不良或疑似有眼科疾病，轉介眼科人數為271人、眼科醫療或驗光人數為268人，衛生局表示民眾對驗光師篩檢的滿意度高達97.6％，顯示民眾確實有需要此項篩檢服務。

(中時 )