南市府經發局盤點各家觀光工廠春節營業時間及優惠活動，民眾可上網查詢方便出遊。（南市府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

南市府經發局盤點各家觀光工廠春節營業時間及優惠活動，民眾可上網查詢方便出遊。（南市府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

南市府經發局盤點各家觀光工廠春節營業時間及優惠活動，民眾可上網查詢方便出遊。（南市府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

農曆春節假期即將到來，走春擔心沒處去？台南市觀光工廠在春節期間不只不打烊，還推出各類豐富的DIY體驗活動，是民眾闔家出遊的好選擇，南市府經發局特別盤點觀光工廠的營業時間及相關優惠，並結合觀光工廠、周邊市場、商圈及特色景點規畫出8條旅遊路線，詳情可到相關網站查詢。

南市府經發局指出，各家觀光工廠為吸引遊客前來，推出各式優惠方案及活動，黑橋牌香腸博物館春節推出特價799元的精選福袋；佳里國王家族羽絨服飾觀光工廠羽絨被下殺500元起，消費滿2000還有折扣優惠；善化啤酒觀光工廠可了解啤酒製作過程，且3家觀光工廠從除夕到初五都不休館，陪消費者過新年。

七股和明織品文化館從大年初三起舉辦「新春和明帥趴特賣會」，消費滿1500元還可再抽紅包；新化的瓜瓜園地瓜生態故事館推出滿399抽獎活動，會員還享有95折優惠；天一中藥生活化園區、虹泰水凝膠消費滿額都能參加抽獎試手氣；奇美食品幸福工廠則有「鼠來寶柴神到」三部曲活動，有限量免費拓印、「88骰子樂、金鼠包小子禮包兌換」及消費滿千元刮刮卡活動。

經發局也設計「食在好味-悠活走逛」、「好吃好玩-知識健康」、「趣味科技-綠色環保」、「徜徉酒香-生技體驗」、「時尚養生-生活品味」、「元氣保養-品牌尋根」、「創意工業-健康舒活」及「夢幻醫美-人文行腳」8條路線，且搭公車就能暢遊，除體驗觀光工廠魅力外，還能順道造訪鄰近商圈、品嘗在地小吃美食，感受南市旅遊風情。

(中時 )