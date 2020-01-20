中國載人航天工程辦公室表示，截至2020年1月20日，大陸太空站核心艙初樣產品和新一代載人飛船試驗船，經過大約一周的海陸運輸，已先後安全運抵文昌航太發射場，將分別參加長征五號B運載火箭發射場合練及首飛任務，顯示大陸太空站在軌建造任務即將拉開序幕。

核心艙命名為「天和」，是大陸太空站的管理和控制中心，全長16.6米，最大直徑4.2米，發射品質22.5噸，可支援3名太空人長期在軌駐留，支援開展艙內外空間科學實驗和技術試驗，是大陸目前研製的最大的航天器。

新一代載人飛船試驗船是為大陸近地太空站運營和後續載人月球探測等任務研製，全長8.8米，發射品質21.6噸，具備高安全、高可靠、適應多工和模組化設計特點，主要用於驗證氣動熱防護、再入控制和群傘減速回收等關鍵技術。

目前，發射場設施設備狀態良好，合練任務各項準備工作有序進行。按計畫，長征五號B運載火箭將於2月上旬運抵文昌航太發射場。

(旺報 )