雲林縣東勢鄉67歲老翁因家貧又獨力撫養2名年幼孫子，飢寒起盜心偷了農田裡洋蔥被逮送辦，台西警分局得知其困境，與轄區集美飼料共同募集生活物資送給他，幫助祖孫3人過個好年，感受人間的溫情。

東勢鄉安南派出所日前接獲報案，1名老翁偷竊農田裡洋蔥約11公斤、市價約178元，警方獲報後將他逮捕，老翁供稱生活貧困且還有就讀國小及國中的2名孫子要養，生活實在過不下去，才會起貪念偷竊，員警雖同情他的處境，但愛莫能助只能依法將他送辦。

警方表示，老翁生活困頓，已列為關懷隊像，日前曾發放救助物資幫助他，但2個孫子正值成長期，老翁想給他們補充營養，無奈經濟窘迫才鋌而走險偷竊，被抓後相當後悔。

台西警分局知道老翁困境後，由分局長張文峰、所長吳勝凱、麥寮鄉集美飼料共同發揮愛心，採買生活物資送給老翁，讓他們也能感受年節的氣氛，老翁感謝警方及集美飼料的協助，並表示以後絕不再做傻事，會堅強的面對生活挑戰。

(中時 )