新台幣升到29.96元，用美元投保重大疾病險年省數千元。國泰人壽2020年重新調整重大傷病險，並新推出美元計價重疾險，若以保額新台幣200萬元、30歲女性繳費20年計算，新台幣保單折扣後一年約6.38萬元保費，美元保單則約合新台幣5.93萬元（用29.96元匯率計算），一年可省近4,500元保費，20年就是9萬元。

國壽引用衛福部2018年國人十大死因統計，癌症持續蟬聯十大死因之首，每年有超過4萬人死於癌症。且依國壽內部統計指出，投保重大傷病險並申請理賠的保戶中，以需積極或長期治療的癌症佔最大宗，即有79％，而前三名的癌症分別為乳癌、消化系統癌症(如肝癌、大腸癌)與肺癌。

據統計，前五大癌症光標靶藥物一年平均治療費用就達160萬元以上，若再考慮工作中斷與未來通貨膨脹影響，國壽建議民眾規劃重疾險保額200萬元較適足。

國壽這次主推的重疾險分新台幣計價與美元計價，新台幣保單若發生保障範圍內的重大疾病或身故、完全失能，21歲以上是給付1倍保額或年應繳總保費的1.06倍，且只有身故保障部分有解約金；美元保單部分，21歲以上重疾是2倍保額，身故、完全失能等是1倍保額或年應繳保費1.06倍，最大者給付，二者都有解約金。

若以現在新台幣兌美元已升值到29.96元來看，以美元投保會比新台幣更划算，在匯率方面，就比30.5元時一年便宜上千元，若一樣用200萬元保額來看，美元部分可以比新台幣投保年省數千元，20年下來相當可觀。

另外，這二張保單都自動附加鍾生呵護Walker附加條款，即保戶在指定時間內，完成12~20個月以上，每月至少有21天日行7,500步，則保額自動增加5~10％，鼓勵保戶多運動，強化身體體況。

保單對於高保額亦提供0.5～1.5％折扣，若是家人一起投保，2個人就折1.5％、3個人折2％，公司一起集彙件投保，20人以上新台幣折3％，美元折2％，即新台幣最高可有4.5％折扣，美元則是3.5％，一年也可是省下上千元到數千元不等的保費。

(工商 )