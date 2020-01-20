公股獲利，財長期許2020年能打造第二動能引擎。財長蘇建榮今（20日）在主持財政部被問及對2020年公股管理的期許時指出：「希望『第二引擎』可以出來。」亦即公股機構除了銀行獲利之外，能再帶動其他動能引擎，尤其是公股金控旗下的銀行之外其他子公司，也都能有更顯著的獲利成長。

公股金控向來以銀行獲利為主，其他子公司如證券、投信、資產管理公司等所在多有，但銀行獲利每每都佔金控整體獲利8成以上，使公股金控儘管旗下子公司眾多，但一直到現在整體獲利表現都是「單引擎」模式，蘇建榮希望在2020年這種狀況能有所改善。

他舉公股金控獲利表現最佳的兆豐金指出，像兆豐金2020年全體金控賺289億，銀行就佔了243億，他希望未來公股機構除了銀行之外，也能培養出新的獲利動能引擎，公股金控除了旗下銀行之外，其他的子公司能成長作為另一支新的動能引擎。

除此之外，蘇建榮也提示2020年公股銀行在授信業務上，也有三大努力方向，包括台商投資台灣行動方案相關的在地投資、中小企業授信，以及都更融資等；其中在都更方面，他特別指出，行庫參與都更，除了如台銀日前與內政部攜手合作的圓山捷運站西側公辦都更案之外，其他行庫也有對自家閒置不動產、行舍進行都更的規劃，而除了自身不動產進行都更之外，行庫對其他都更案提供充裕的融資來協助，也非常重要。

蘇建榮也指出，台商回流資金522億裡，其中一部分將是實質投資，實質投資除了靠自有資金之外，也必須要有銀行融資一併配合，使資金專法更能發揮帶動國內投資效果，公股銀行也將在此扮演重要的角色。

(工商 )