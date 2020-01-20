數位金融服務潮流無法擋，台新銀行與全聯福利中心雙強合作，在農曆年前宣布推出「PX Pay紅包」新功能，1月17日全聯會員將可搶先體驗透過PX Pay送紅包給親朋好友賀新年。

台新銀行表示，全聯會員可在PX Pay APP中綁定台新銀行信用卡、VISA金融卡，點選APP中的紅包功能完成紅包購買，再輸入受贈者的手機號碼與金額，彈指之間送出紅包，同時還可獲過年加碼優惠。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，這次與全聯福利中心合作在全聯PX Pay共同推出紅包服務，搭配綁定台新卡獨家優惠，希望能讓全聯會員體驗透過手機發紅包的趣味性與便捷性，同時台新持卡人也可獲刷卡額外優惠，讓金融服務能夠更進一步融入日常生活中。

台新銀行說明，民眾可下載全聯PX Pay APP，透過APP綁定台新信用卡或VISA金融卡，即可使用綁定台新卡的PX Pay完成紅包購買與轉贈。

(工商 )