「卡神」楊蕙如等人涉嫌利用網軍在PTT論壇，向外交部駐日大阪辦事處潑髒水，導致外交官輕生一案，經台北地檢署依侮辱公署罪嫌起訴後，台北地方法院今天公告2月14日情人節當天上午11時首次開庭審理。

2018年9月燕子颱風重創日本，造成關西機場關閉，有網軍強力抨擊駐日大阪辦事處未提供台灣人協助，間接造成前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於9月中旬在寓所輕生。

檢方起訴指出，楊蕙如於2018年9月6日提供申辦的網路，給同夥蔡福明連線上網登入PTT論壇，並以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，貼文強力抨擊「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」等。

檢方查出，網路發文後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組的網軍，指示成員將帶領風向，趁機推波助瀾將該文章對外擴散，已涉及公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。

北檢去年12月2日依侮辱公署罪嫌起訴楊蕙如、蔡福明，並於今年1月15日將整理後的卷證移審台北地方法院，經北院16日完成分案交由法官趙耘寧審理，今天北院公告，將於2月14日上午11時首次開庭傳喚被告楊蕙如出庭。

(中時電子報)