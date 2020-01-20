有港湖女神之稱的民進黨立委當選人高嘉瑜，因其獨特的歌聲又被惡搞稱為「港湖胖虎」。網紅「館長」陳之漢曾許諾，若蔡英文連任就請吃雞排，18日在南港的玉成福德宮兌現諾言，在宮廟前發放雞排，由新科立委高嘉瑜協助，現場被問到「準備開選後演唱會」的後續消息，她秀了一段歌聲。

18日高嘉瑜到南港玉成福德宮，替館長發放雞排，與前來領取的民眾互動合照。她在發放時被問到「準備開選後演唱會」的後續消息，現場就秀了一段歌聲，似乎意味著演唱會仍在計畫中沒有放棄。她唱起知名民歌「我從山中來」時，疑似因為唱不上去而中斷，她隨後表示「不是，因為我燒聲」，接著繼續唱，又再度「卡住」，只好對著鏡頭說「所以現在不能唱，因為我燒聲還沒好。」

維基百科上，介紹高嘉瑜的綽號除了港湖女神外，居然還有人叫她港湖胖虎，更做哏圖稱收到高嘉瑜演唱會的票，比胖虎還可怕。除此之外，還有人改編海報稱呼她是走音天后，事後P圖者自首，被高嘉瑜公布在臉書。但高嘉瑜表示「這些KUSO都打不倒我的，事實上我的歌聲遠遠超過胖虎，我現在只是因為喉嚨燒聲，館長真的很貼心，熱騰騰的雞排，而且不是3公分是30公分。」

高嘉瑜在維基百科的綽號，被kuso多加了「港湖胖虎」、「靈魂收歌姬」。（圖／翻攝自維基百科）

她透露「現在我走到哪裡，每個人見面第一句話，就問我什麼時候要辦演唱會，等我比較恢復體力歌聲之後，再好好來籌備，一旦開唱，萬人空巷，眾所矚目，不是可以隨便應付。」顯現出高度的自信。

(中時電子報)