春節將屆蔬果及肉品需求量大增，雲林縣長張麗善20日前往西螺果菜批發市場、雲林縣肉品市場視察，了解蔬果供應及豬隻拍賣狀況，強調目前蔬菜與豬肉供貨量穩定，價格也沒有大波動，這幾天會持續掌握供銷情況，讓鄉親好好過年。
張麗善20日在西螺果菜批發市場經理姜福受陪同下，了解市場供應及交易狀況，她表示雲林縣是全國第1的農業大縣，蔬菜供應量占全國三分之一，西螺果菜批發市場的供應量穩定，全國的蔬果供應就不至於有太大的波動。
西螺果菜批發市場說，市場每天蔬菜交易量平均都有800噸以上，是全國性的蔬果運銷中心，對於全國的蔬果供應具有指標性，近期因氣候穩定，蔬菜供應量充足，每日平均交易量約在950餘噸上下，平均交易價格每公斤落在19至20元。
張麗善隨後趕到雲林縣肉品市場視察，她指出雲林也是台灣最大的養豬縣，全縣在養數量高達146萬頭，年前1個月的拍賣量較平日增加約3成，感謝肉品市場員工以及在防疫第1線同仁的辛勞，讓民眾得以有安全優質的豬肉可以享用。
張麗善強調過年是民眾返鄉與家人團聚的時刻，年節期間蔬菜與肉品需求量高，雲林縣是全國最大的蔬菜與肉品供應中心，縣府除了確保供貨穩定，也會加強食安工作，讓全國民眾與雲林鄉親安心過好年、鼠年行大運。
(中時 )
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