國民黨代理主席林榮德、代理祕書長曾銘宗下午召集一級主管開會，決定本周三中常會討論改革委員會成立方案，此外，新北市議長根煌等人將提出中常委選舉延後，與主席補選脫鉤，由新主席召開臨時全代會討論新的中常委選舉方式。

據悉，此舉是林榮德與蔣根煌等人研究後，為了改革目前的中常委由中央委員選舉、每兩年改選一次，屢有請客送禮等弊病，而非如同黨主席選舉由黨員直選、每四年改選一次。而要變更中常委選舉方式，必須經全代會通過修改黨章，因此才決定將中常委選舉延後，直到新主席產生後，且經改革委員會討論出改革方向，屆時再召開全代會通過後，才改選中常委。

至於改革委員會成員，將包括15縣市長、部分縣市議長、新科立委、青年代表及社會賢達共五大類人士，預計農曆年後召開籌備會，大約二至三個月內就不同議題分組討論，最後凝聚共識，這段期間同步進行黨主席補選，而改革委員會的結論則由新主席帶領推動。

(中時電子報)