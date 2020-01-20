晁陽農場發展綠能農業，打造雲林新景點。（晁陽農場提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉晁陽農場致力綠能農業，打造全台第1座「複合式綠能體驗農場」，20日舉辦「晁陽農場新春遊園活動」記者會，新春期間將推出鄉村風田園健康料理、循環農業導覽、菇菇栽培室DIY等活動，讓民眾深度體驗「食、農、環教」迎新春。

晁陽農場經過7年營運，去年9月正式取得農委會執照，成為全台第1座「複合式綠能體驗農場」，未來規畫再取得環保署環境教育場域認證，藉此結合「食農體驗」與「環境教育」，推出複合式的「食農環教」體驗行程。

晁陽董事長邱信富表示，他出身農家，對農業有深厚的情感，因此2013年在麥寮鄉成立了結合綠能、安心農業、健康飲食的「晁陽綠能體驗農場」，也是亞洲首座太陽能教育休閒農場，春節初一至初五推出系列迎春活動，歡迎一起來吃健康、愛地球。

迎春活動包括鄉村風田園健康料理與露營、斜屋頂樂園與太陽花打卡、太陽能農場採摘、體適能檢測、過貓魚飼料DIY與餵魚、SPF溏心蛋DIY、蟋蟀的家DIY、超酷逗蟋蟀秀、未來食物新知、循環農業導覽、菇菇栽培室DIY等活動。

晁陽農場指出，晁陽致力發展六級農業，即「一級的農業生產，加二級的食品加工製造，再加三級的體驗服務銷售」，例如以農場特有的珊瑚菇與過貓製成水餃，取其「龜毛」、「good mall」諧音，創立Good Mall自有安心品牌，藉此實現綠色經濟、翻轉傳統農業。

(中時 )