台中市建商服務不打烊，推出春節賞屋活動。（盧金足攝）

農曆春節長假，也是賞屋的熱門時間，為搶商機，台中市建商服務不打烊，推出春節賞屋活動，總太地產、遠雄建設、興富發建設等多家建商都舉辦活動，促銷房市買氣，金鼠年開春。

品牌建商總太地產2019年建案熱銷，近期加碼打出感恩回饋好禮，民眾過年期間至「總太聚作．共好接待中心」賞屋，就送聚願卡一張，可以參加扭蛋樂、福袋抽獎與金喜紅包等活動，有機會抽到內含千元禮券、福袋等好禮的紅包，獎品數量有限，送完為止。

此外，新春期間更規畫有新春手作課程-彩繪燈籠，開放總太社區住戶報名，數量有限，額滿為止。

總太地產為台中市北屯區推案最大量體建商，旗下新案從社區經營角度出發，將「共好」理念帶入社區，打造相聚作伴的幸福住宅，由內而外創造社區互惠共好。

繼「共好Melody」賣出好成績，新案「總太聚作」規劃20-38坪、2-3房，1字頭的房價，開賣第一個月衝破26億元好成績，建案採實價銷售、全齡聚落的規劃，跳脫傳統建案銷售概念，吸引大批自住客進場。

同樣屬於1字頭建案的還有台中港特區「遠雄之星」系列造鎮案，遠雄建設為回饋廣大消費者的支持，「遠雄之星7」與「遠雄之星8」春節期間推出「感恩祭」、「夢想主場」樂園以及「遠遊幸福五大洲」等活動。

其中暢遊五大洲活動包含美國、歐洲、非洲、紐澳與日韓等超值機票或行程，在活動期間完成簽約，即可參加抽獎。

遠雄建設的接待中心更變身為美式主題樂園，現場規劃親子投籃、驚喜扭蛋等熱鬧活動，預約賞屋來就抽雙人東京來回機票及雙人豪華郵輪＋五星飯店套裝行程，再送美式主題全家福、繽紛親子手作等多項好禮；購屋還可抽雙人東京自由行。

興富發「文心愛悅」推出簽約即贈秀泰影城電影票，下訂贈名牌吸塵器的促銷優惠活動，1月分則規劃三場「已購客回娘家，熱銷嗨派對」的活動，週週抽電動自行車及等值頂級家電，還有胖卡車市集、特技表演、童玩攤販，適合親子賞屋同樂。

(中時 )