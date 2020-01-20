台灣大哥大在2020年一開春，運用mySports APP的科技力量，與富邦悍將棒球隊合作推出「富邦悍將應援團2020春訓挑戰賽」，並發揮mySports APP的虛實整合功能，讓用戶與富邦悍將旗下世界12強棒球賽中華健兒胡金龍、林哲瑄與陳鴻文，一同進行春訓，鼓勵全民新的一年「多運動」，同時亦為即將上路的5G智慧棒球場應用先行暖身。即日起到3月20日止，用戶使用mySports APP參加春訓，運動燃燒卡路里達標，還有機會獲得富邦悍將球員親筆簽名球和多款商品。

台灣大表示，呼應富邦悍將2020口號 「It’s time」，今年5G即將商轉，台灣大整合富邦集團資源，形成台灣大發展5G的優勢。此次與富邦悍將合力推出mySports線上挑戰賽，即是為未來5G智慧棒球場應用進行暖身。除了在線上春訓賽中設下一萬大卡等熱量消耗目標、達標抽獎外，mySports活動還設計了「第6G任務」，於活動期間使用mySports APP記錄包括跑步、自行車、登山、健走等任一戶外軌跡運動，以GPS軌跡畫出富邦悍將英文隊名Guardians的G圖樣，截圖上傳mySports粉絲團，並在指定貼文中留言並分享，即有機會獲得富邦悍將限量球衣或限量紀念背包。

甫展開春訓的富邦悍將球團表示，今年悍將以It’s time為口號，即是宣示2020要創造屬於悍將的時刻，展現奪冠的企圖心。三位實力與人氣兼具的戰將，除了在球場摩拳擦掌迎戰新球季，也化身為同名的「悍將遊俠林哲瑄」、「砲聲隆隆胡金龍」、「霸氣飛刀陳鴻文」虛擬球員，入列mySports線上春訓大賽，球隊歡迎球迷一起用運動來應援悍將，消耗掉的卡路里若於mySports挑戰排行榜超越三位虛擬人物，就有機會獲得三位真人球員的專屬簽名球。富邦育樂指出，與台灣大mySports合作，就是看準運用科技大玩虛實整合的粉絲經營，將會是運動產業新未來。

台灣大哥大物聯網暨平台產品處長黃文華表示，mySports為運動社群平台，掌握運動就是要揪伴的心態，用戶能透過免費mySports APP上記錄多達23種室內外運動的軌跡、運動里程數、平均速度、總消耗的熱量，隨時得知自己的排名，其他用戶的運動進度、偏好等等，還可以標註好友，主動邀請親朋好友一起PK競賽，過程中更增運動樂趣，此外，也支援多品牌GPS運動穿戴裝置資料匯入，目前mySports已累積38萬會員，且持續不斷擴增上線功能。

2019年台灣大透過mySports與國民健康署一同舉辦百萬俱樂步活動，號召全民為健康而走，2017、2018年也參與教育部體育署推廣的單車計畫，串接mySports系統的騎乘數據，鼓勵民眾騎車遊台灣。同時，台灣大從2016年起率先由內部做起，打造企業健身新風潮，運用mySports APP舉辦線上員工運動會，已成為公司內部年度盛事，不僅參賽者逐年增加，2019年更吸引近3,700人次參加，累計運動消耗勇破1,196萬大卡，以時下流行的「雞排」熱量來計算，相當於甩掉約2萬片雞排的卡路里，盼引領更多企業共同推動健康職場。

(中時電子報)