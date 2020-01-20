本周星座運勢將從豬年邁向鼠年，過年前的最後一周，太陽和水星將進入水瓶座，也有除舊佈新的變動，星座專家許睿光老師也提醒，這周很容易有變動，甚至有可能會有些裁員的狀況，或是公司的肥貓跑出來作亂，要脾氣溫和點。他也提醒水瓶將大開新局，雙子適合出國遠行。

運勢大旺：

●水瓶 ♒️ 創意改造 打造新局

●雙子 ♊️ 出國遠行 海外運旺

●天秤 ♎️ 桃花朵朵 戀愛走旺

●雙魚 ♓️ 開心愉快 浪漫滿分

運勢平穩：

●魔羯 ♑️ 正財走旺 口袋滿滿

●巨蟹 ♋️ 貴人帶旺 偏財走旺

●獅子 ♌️ 互相欣賞 一拍即合

●牡羊 ♈️ 參加聚會 廣結人脈

要注意：

●金牛 ♉️ 上司主管 注意相處

●射手 ♐️ 家人相處 避免過嚴

●天蠍 ♏️ 佈置居家 注意荷包

●處女 ♍️ 當心意亂情迷 識人不清

➤加碼

財運最旺：魔羯 ♑️

桃花最旺：天秤 ♎️

事業最旺：水瓶 ♒️

睿光談星座 2020/01/19~01/25 每週星座運勢

(中時電子報)