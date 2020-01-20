冬天是草莓旺季，當草莓切片裹上蛋奶醬卡士達，鬆軟蛋糕捲上再放上一顆鮮嫩欲滴草莓，這個蛋糕如小紅帽般可愛，草莓酸甜、鮮乳清爽、奶香甜輕柔！位在北市東區「空服員手作甜點」近來在網友口碑發酵，店內點蛋糕附送一小杯唐寧茶，且這家店營業到晚上10點，深夜來片抹茶蛋糕、磅蛋糕、馬德蓮暖心也暖胃。

台灣甜點何其多，烘焙坊、便利商店也推陳出新，然有些人還是喜歡手做的溫度，在台北東區頂好名店城後巷的三角窗，近來新開一家「空服員的手作甜點」。

店面外觀以藍白為主色，招牌上還有一架小飛機，在蔚藍的藍天下飛行。甜點店的老闆小夫妻（帥飛＆小飛）約30歲出頭，過去兩人皆是復興航空空服員，在歷經復興航空澎湖空難後，對人生有更深一層體悟，加上兩人也喜愛甜點，於是放棄人人稱羨的空職，赴英進修學習甜點製作，並皆獲得烘培丙級的證照。

走進店裡也是另個驚喜，大方明亮的空間，陳列著如同珠寶般耀眼且排列整齊的各式甜點，橢圓形的鏡面宛如飛機的窗戶，在溫暖燈光照映下，讓人倍感溫馨。

空服員最重視的服務與安全，在這家甜點店也能從小細節中看到，老闆為讓客人嘗到美味安心，從食材選擇、減糖、不使用添加物。

「空服員的手作甜點」最獲得深獲老饕喜愛的是「鮮乳卷」，不論是「濃醇鮮乳卷」或是「季節水果鮮乳卷」都備受好評，再三回味。而常溫的日式風味磅蛋糕、奶香瑪德蓮及手做餅乾等更是年節送禮的好選擇。

年節要到了，「空服員的手作甜點」也有提供多款常溫的蛋糕及餅乾禮盒。

冬天是草莓最香甜的時刻，「雙層草莓卡士達鮮乳卷」，在鬆軟蛋糕捲上放上一顆鮮嫩欲滴的草莓，如小紅帽般可愛，鬆軟海綿蛋糕的裹上甜香的卡士達醬，及酸甜的草莓切片，讓人欲罷不能，一口接一口！

「唐寧伯爵茶戚風蛋糕」是店內招牌，入口後伯爵戚風的淡雅香氣撲鼻而來，混合來自法國的細滑奶油，在嘴中如同花瓣綻放飛舞，店內享用附送一小杯唐寧茶，放在木製砧板型，喝一口熱茶搭配蛋糕，細細品味英式下午茶的優雅，舒適又療愈。

有空不妨來東區走走，享用或外帶精緻且溫馨的蛋糕，「空服員的手作甜點」營業時間平日到晚上10點、假日到晚上10點半，也可選擇在深夜享用一道甜點，淡淡茶香與水果芬芳，讓睡夢中更加甜蜜。

(中時電子報)