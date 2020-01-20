佳冬青農楊志強（左）、楊鈞賀（右）是堂兄弟，2人雖都是半路出家種蓮霧，但專業度早已獲官方認證，不僅為自己爭光也為家鄉爭氣，同時更為小農在傳統市場競爭中殺出一條血路。（謝佳潾攝）

佳冬青農楊志強、楊鈞賀是堂兄弟，2人雖都是半路出家種蓮霧，但專業度早已獲官方認證，他們分別獲今年全國蓮霧優質管理果園評鑑新秀組冠、亞軍，不僅為自己爭光也為家鄉爭氣，同時更為小農在傳統市場競爭中殺出一條血路，找到行銷自我品牌的最佳捷徑。

「我是被蓮霧養大的。」楊志強今年35歲，9年前才開始種蓮霧，不過他對蓮霧有著特殊情感，他說，父親以前從事蔬果運輸，當時佳冬的蓮霧產量多到嚇人，採收期時幾乎每天都有7台貨車載送，所以他家雖不種蓮霧，但也靠蓮霧養活全家。

但近年佳冬因人口老化嚴重，導致蓮霧種植面積腰斬，他無奈道，父親的蓮霧貨車慘到1台也載不滿，當下他只好轉戰外銷，不過又因不捨蓮霧樹一棵棵被砍，所以最後決定下田種蓮霧，且是要種「品牌蓮霧」，以高品質、高價位扭轉外界視蓮霧為夕陽產業的刻板印象。

3年後，他的堂弟楊鈞賀也返鄉種蓮霧，他說堂弟比他更勇敢，種蓮霧不僅成本高，花的心力也比其他果樹多，沒有熱情與持之以恆的學習動力，很難撐下去。楊鈞賀跟隨堂哥腳步，除以友善農耕、產銷履歷的方式種蓮霧外，也經營品牌。

這對堂兄弟一路走來相互扶持，雖跌跌撞撞但也在今年獲得肯定，且不僅是技術上更加精進，還找到行銷通路的捷徑，他們說，小農在傳統市場是弱勢，唯有自創品牌才能殺出重圍，而參賽、得獎就是利器，它會讓自己與商品都一起成長。

(中時 )