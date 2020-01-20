英業達（2356）透過旗下英華達拓展智慧裝置業務，總經理何代水表示，雖然營收貢獻仍不算大，但隨著5G需求興起，預期今年智慧穿戴、智慧音箱、智慧家居、5G模組與裝置等4類產品均有成長機會，車用電子則剛起步，預期明年可望有較大幅度成長。

何代水認為，人工智慧（AI）未來在各領域均會應用到，5G應用需求則才剛起步，目前台灣桃園廠正在建置5G的工業4.0示範工廠，預計5月完工。公司已有生產5G相關應用模組及產品，伺服器方面則會跟電信業者合作接觸，但預期發酵還需要時間。

針對智慧裝置今年展望，何代水表示，希望能在手錶、耳機等智慧穿戴裝置創造更多營收，公司去年此在馬來西亞及南昌擴產，便是為了滿足客戶需求。其次，智慧音箱今年仍會持續出貨，預期未來可能朝AI音箱發展，看好未來發展空間仍大。

智慧家居方面，何代水表示，包括空氣清淨機等裝置將會陸續出貨。至於5G模組與產品方面，目前已有生產通訊應用產品，希望能進一步拓展歐洲及美洲客戶，爭取5G模組、5G裝置及智慧通訊裝置訂單需求，目前以應用於電表、水表、瓦斯表的模組需求最明確。

此外，英華達亦有進行策略性產品研發，何代水表示，先前投入醫療電子領域，雖然研發時間較長、對ODM業務貢獻不高，但對社會貢獻甚多。同時，各部門均有承作車用電子業務，有取得新客戶訂單，預計今年可望開始大量出貨。

何代水表示，英華達針對車用領域已備妥研發團隊，去年以推出2項小型新品，且桃園、上海、重慶廠均已取得相關認證。雖然業務才剛起步，營收規模還不算大，但預期在與大客戶陸續接觸合作下，希望有助於爭取相關專長的車用訂單商機，明年應會有較大成長。

(時報資訊)