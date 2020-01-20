受惠於大陸5G基地台新訂單開始發酵，聯茂(6213)預估，今年第1季營運可望優於去年同期，隨著大陸5G基地台及歐洲網通客戶新產品出貨放量，聯茂預估，今年高頻高速材料營收將較去年成長50%，全年業績亦可望比去年好，近期投信積極買超，帶動聯茂今天股價收高，創下2019年11月6日以來新高。

聯茂近幾年全力投入開發高頻高速材料，隨著高頻高速材料日益完備，以及加速推動在客戶端導入，帶動聯茂業績自2019年展現強勁成長力道，2019年合併營收達237.97億元，年成長6.3%。

儘管今年第1季逢農曆年假，受惠於大陸5G基地台新訂單開始發酵，聯茂預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

為因應市場需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年第4季開出，今年第1季將再增加30萬張產能，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，今年底可望再增加60萬張產能。

隨著高頻高速材料日益完備、歐洲網通客戶開始進入試量產，預估今年上半年出貨可望放量，加上新產能到位，聯茂執行長蔡馨(日彗)表示，公司目標是今年高頻高速材料營收較去年成長50%。

聯茂近期辦理額度3億元的現金增資，預計今年第1季末到第2季初完成，募得資金將用於償還銀行貸款，改善財務結構。

看好聯茂今年營運表現，投信自1月6日以來天天買超，今天再買超924張，推升聯茂股價創下逾兩個月新高價。

(時報資訊)