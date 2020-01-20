為加強防制春節期間交通事故，桃園市平鎮警分局分析平鎮區十大易肇事路口及路段，協同桃園市平鎮區公所、桃園市政府環境清潔稽查大隊平鎮分隊及各里里長、環保志工共同檢視轄內道路交通設施，以期達到民眾安心、交通順暢之工作目標。
平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，為防制春節期間交通事故發生，特別分析108年平鎮區各類道路交通事故案件，針對巷口與幹道匯集處常為易肇事地點，挑選前十大易肇事路口及路段，偕同各主管機關共同檢視道路路面標誌、標線設置是否得宜、有無缺失等交通安全檢測。
檢測重點在於路口幹、支道停讓號誌、標誌及標線的設置，如有發現缺失，立即由主管機關做成紀錄，並立即派遣施工單位予以改善。除此之外，也特別針對各巷弄、路口的反光鏡，如有發現髒污，也立即偕同環保志工進行鏡面清潔，並在燈光昏暗巷口加裝太陽能爆閃燈，讓用路人能夠更加注意。
警方也呼籲，駕駛人駕車上路應遵守各項交通規則，警察機關在本次春節期間，也會透過各項勤務作為，防制道路交通事故，讓民眾安心過好年。
(中時 )
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