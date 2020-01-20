為拉近我與印、紐青年的距離，外交部從全台高中代表裡、決選出桃園武陵高中、高雄道明中學與彰化精誠高中代表團為「108年度外交小尖兵」，共同代表台灣在今年1月30日至2月10日訪問印尼與紐西蘭。外交部發言人歐江安表示，小尖兵代表台灣的青年大使，希望青年與印紐的學界及政界多交流，讓他們了解台灣，增進實質關係。

外交部今為108年度外交小尖兵代表團舉行行前授旗記者會。歐江安表示，最後獲勝的三所學校，代表全台高中生，以準大使的身分至外國交流，與紐西蘭分享民主、自由與人權的價值，因為這已經是國際上的共同語言。

紐西蘭商工辦事處副代表Aimee Jephson也簡介紐西蘭的地理環境後，稱讚台灣與紐西蘭在2013簽訂的台紐經濟交流協定，讓兩國的經貿往來更加密切，來自台灣的工業產品與紐國出口的農畜產品可互通有無。Jephson還說，紐西蘭的毛利族群文化起源、與台灣原住民有密切的關聯，她希望小尖兵們在體驗毛利文化時、感受到與台灣一樣的人情溫暖。

印尼是另一個小尖兵出訪的國家，歐江安說有27萬印尼人士在台工作或求學、印尼當地也有1000多萬華僑，代表台印雙方的實質關係相當密切。印尼駐台北經貿代表處張春亮主任則說，在台灣念書的印尼學生要學習台灣的科技與商業實力，他並將教育視為人與人之間最佳交流方式。

張春亮也認為，他的致詞不僅是針對即將訪問印尼的台灣小尖兵，也是向全世界的青年人喊話。張春亮說，青年是世界未來的治理者，希望全世界的青年人增強自己的技能、讓天空才是自己的極限。

至於經歷校內、區域到全國決選脫穎而出的小尖兵學生們，則表示在競賽過程中經歷了探索自我的機會。武陵高中賴同學說，競賽過程就是一次發展潛能的旅程，不同人們的長處能相互配合、並增長了她的國際視野。

道明中學許同學表示，在競賽過程中她學會了在公眾面前展現自己，並認識到團隊合作是任何人際交流的關鍵。

精誠高中代表江同學則將競賽過程視為自我探索的歷程，除了有一個在國際上為台灣發聲的機會外、她學會在公眾面前放開自己、探索真實的自我，「展現自我，你會比你認為的更強大。」江同學說。

(工商 )