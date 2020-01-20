迎接農曆春節的到來，夢時代自大年初一起，連續4日推出精彩活動及好康優惠，與民眾一同歡喜迎新春！春節首日邀請OPEN!家族現身高雄夢時代、祭出五千份「OPEN!好運福氣袋」，並與台灣知名土地公廟「中和烘爐地」合作，將錢母聚寶盆重現時代百貨前方廣場。聚寶盆內裝滿8,888個經土地公加持過的錢母，民眾可持一元硬幣自行兌換，祈求鼠年財運亨通、好運連連。

夢時代於大年初一在幸福廣場上，推出5千份三重中獎機會的「OPEN!好運福氣袋」，每份200元，內含中和烘爐地錢母、夢時代百元禮券、刮刮卡及抽獎券，每人限購2份。當日早上10點另於藍鯨館及時代百貨前方廣場發放各100張快速通關號碼牌，憑號碼牌購買福袋，加贈21風味館「薯霸雙拼」五折券。

福袋內的OPEN!好運刮刮卡通通有獎，包含我的美麗日記黑珍珠面膜、迪士尼變身特務電影交換券、時時香餐飲抵用券、勝博殿里脊豬排套餐兌換券及草本肌曜潔手乳等十逾款豐富獎項。刮中OPEN小將圖像可再抽OPEN!好運紅包，有機會把掃地機器人、耳罩式無線耳機、抗敏空氣清淨機或藍牙揚聲器等好禮帶回家。

OPEN!好運抽獎券的幸運得主將於大年初二下午2點半開出，準備送出台灣彩券刮刮卡全餐1名、iPhone 11 Pro Max 2名及Switch Lite主機2名。

夢時代表示，為了熱鬧迎接農曆新年的到來，夢時代大年初一推出限量福袋，邀請OPEN!家族於藍鯨館及時代百貨入口處各別發放50元OPEN!祈福卡及1元復始卡。

大年初二抽出5位福袋幸運得主，有機會將價值超過8萬元的台灣彩券刮刮卡帶回家。大年初三下午4點，OPEN!家族將在幸福廣場以應景的鼠年裝扮重新詮釋趣味的民間故事。初四早上10點半則安排發送21風味館「薯霸雙拼」五折優惠券，限量200張。

(中時 )