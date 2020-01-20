無懼台南小吃強大，來自英國的John因熱愛台灣，娶了台灣老婆後決定在台灣深耕，與在英國留學、移民加拿大，長年旅外，因為家人都 在台南，毅然辭去國外五星級飯店主管而返鄉的Mark，理念契合成為好友，攜手在中正路打造讓人輕鬆享受美味披薩和好咖啡的店，周邊小吃美食林立，兩人有信心征服在地人與旅人味蕾。

2人所開的披薩咖啡店「JaM Pizzeria Cafe，店名源自2人名字John and Mark，在JaM裡，除了可吃到傳統歐式薄片披薩，還有台南少見披薩捲（Stromboli）與披薩餃（Calzone），店內招牌菜還包括英國最傳統的炸魚薯條搭配麥芽醋，與輕鬆無負擔的塔可（Taco）系列產品，試營運不到2個月，已吸引不少觀光走入品嘗。

John負責披薩、Mark主攻飲品，兩人表示，一般人說到披薩還是會直覺聯想連鎖店披薩，他們希望能在台南呈現一家猶如歐美國家常見披薩咖啡館，輕鬆自在吃著道地歐美口味披薩，喝著細心調製咖啡、茶飲，也能像歐美國家邊吃披薩邊享受啤酒。

73年次的Mark說，店址位於台南人口集中的觀光熱區，把店開在中正路，緊鄰國華街、南美館等遊客如織的地點，無疑必須要跟小吃競爭，但他們希望能營造PIZZA也能很健康，吃吃來無負擔，開業以來，出乎意料也征服一些中年客群，客人分享，以前根本不可能走進披薩店吃披薩，對他們就是最大肯定。

(中時 )