夢時代「日本童話美食村」邀請15位日本職人現場烹調，呈現和風地道美味。（夢時代提供／柯宗緯高雄傳真）

迎接農曆春節假期的來臨，高雄夢時代購物中心自即日起至2月3日止，在八樓時代會館舉辦趣味十足的「日本童話美食村」!以桃太郎、金太郎、竹林公主等耳熟能詳的日本童話為主題，打造300坪的童趣場景，包含桃太郎探險船、桃太郎美食村、竹取物語珍寶區及金太郎相撲區。活動期間，民眾持夢時代華南聯名卡入場，免消費即可獲得限量的桃太郎造型頭飾。

夢時代舉辦為期19天的日本童話美食村，預估將吸引逾十萬人次參觀。展區網羅50家美食攤位，包含桃太郎故鄉的名產「柿餅捲」、仙台知名「麺屋政宗」、來自北海道十勝爆漿酥香的熔岩厚片、九門和風漢堡及桃太郎也愛水蜜桃酒等，並邀請15位日本職人現場烹調，呈現和風地道美味。

同時，竹取物語珍寶區集結樸居堂工藝、京七寶琉璃、美康櫻森及晃祐堂，販售品項逾千種的精美藝品及護膚美妝用器，滿足民眾自用送禮兩相宜的需求。

夢時代表示，1月18日安排「金太郎相撲賽」，參賽民眾吶喊出新年希望後翻飛相撲熊，記錄最遠的優勝者可贏得限量好禮。1月26日，邀請熱血劍玉師小螺絲在幸福廣場大顯身手，劍玉融合雜耍，保證觀眾將目不轉睛。

2月1日舉辦「福氣來灑豆趣」，民眾抽籤決定站立位置，投出10球總分最高者即為打鬼英雄，可獲精美好禮。即日起至2月3日止，日本童話美食村除了每週末安排精彩活動外，在展場累積消費滿六百元再贈會員驚喜好禮，歡迎民眾攜伴前來體驗拿好康。

(中時 )