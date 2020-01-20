證交所預計2月邀請新鋼（2032）、茂矽（2342）、春源（2010）及訊連（5203）等4家公司，於證交所舉行法說會，法說會時間分別訂於17日、18日、20日及25日。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法人說明會。

法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

證交所統計，108年國內上市公司總計辦理2,133家次法人說明會。證交所秉持服務熱忱，鼓勵上市公司積極辦理法人說明會或業績發表會，以增進投資人對公司產業變化及營運瞭解。

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