民眾黨公布立院黨團助理徵才文宣，開出法案研究助理薪資3萬5000元以上、行政助理薪資3萬元以上的待遇，還附註需要2年以上經驗，由於條件低於目前朝野立委助理薪資水準，嚇壞不少立院助理。一位助理對民眾黨「壓低助理薪資行情」難掩失望，還提醒民眾黨，立院助理目前最在意的還不只薪資，而是「長時間加班卻沒半毛錢加班費」，不少助理都等著看民眾黨會如何面對這項難題。

賴香伶任職台北市勞動局長期間，以「嚴格勞檢」出名，勞檢嚴格程度甚至連媒體都不放過，但資深立委助理卻爆料，從未聽過北市勞動局到立院勞動檢查，但卻常聽說助理抱怨只是一年一簽的定期契約工，離職沒資遣費及加班費，而且長時間加班、假日加班卻沒加班費是家常便飯，畢竟「助理薪資也是由立委發放，多發給助理薪水、老闆自己能用的錢就變少」。

賴香伶今日受訪時曾替立院助理抱屈，指近年公務員調薪、基本工資調漲，都有一定幅度，但公費助理費編列卻未調整，難道沒人提過要修法嗎？對此，資深立院助理說明，其實每屆立院一開始，都有立委提案要改善助理「完全看老闆心情給勞動條件」，但最後都在其他立委反對下不了了之。

例如民進黨立委黃國書等18人在2017年草擬「立法院公費助理任用條例草案」，曾為國會助理改革帶來曙光，可惜的是一讀通過就沒下文，被助理戲稱成「只是繳業績」，由於該案已確定屆期不連續，只能期待賴香伶到立院後，兌現承諾，改善助理待遇。

(中時電子報)