楊謹華熱心公益，適逢農曆新年她特別應「愛最大慈善光協會」之邀，響應「筷筷相伴 獨居老人」愛最大公益活動，親身探望一位92歲獨居的陸奶奶，陸奶奶雖然身體硬朗，但膝下無子的她，至愛的丈夫離世後只能一人獨活，陸奶奶有突然腿軟的毛病，楊謹華探視她時，正好即時扶住險些跌倒的陸奶奶，她抱住奶奶直說：「奶奶，我救妳、我救你！」

楊謹華身體力行做公益，探望92歲獨居奶奶。（圖／愛最大慈善光協會提供）

楊謹華心有餘悸，她表示老人家怕摔，只要一跌倒，骨折不說，每跌跤一次，身體就會更衰弱，她很說很感恩老天讓她有機會來看陸奶奶。楊謹華表示每個人到老，都有可能面臨家人離世而獨居的狀況，希望大家「坐而言、不如起而行」，呼籲外界能透過長照機構關懷獨居老人。

楊謹華身體力行做公益，探望92歲獨居奶奶。（圖／愛最大慈善光協會提供）

陸奶奶跟先生結縭60多載、感情甚篤，也因丈夫好客常邀請客戶至家中吃飯 而練就一身好廚藝，可惜因體質關係，陸奶奶四度懷孕都流產，夫妻膝下無子女，在丈夫離世後，陸奶奶只能獨居，並天天看著亡夫的日記來想念他，透過字跡感覺他還在身邊陪伴，令人相當不捨。陸奶奶說：「人生實在很短暫、也很辛苦，想到他（先生）到臨走時，剩一口氣拚著對我說『對不起，這輩子妳跟我太辛苦了，我下輩子再還妳』，就覺得一切都值了！」陸奶奶看著丈夫留下來的日記邊說邊哭，真摯情誼惹哭楊謹華。

楊謹華身體力行做公益，探望92歲獨居奶奶。（圖／愛最大慈善光協會提供）

除了楊謹華外，先前謝盈萱也參與活動探視88歲萬華失智陳爺爺，而藍心湄則手持「施華洛世奇水晶招財筷」推廣活動，呼籲有心人士有錢出錢、有力出力。即日起至2/14止，只要捐款1200元以上，即可讓孤獨老人透過您的愛心筷贊助，捐贈給「中華長照協會」作為照護長者基金，「愛最大慈善光協會」也加碼，額外贈送您「施華洛世奇水晶招財筷」與「鼠年發財紅包袋」，楊謹華拋磚引玉，希望大家一起「筷樂相伴」，作好事、過好年。

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(中時電子報)