冷血溺殺2命的凶手沈文賓，歷審採用台大鑑定報告認定他教化可能低，6度判處死刑，由於沈的律師質疑鑑定報告的證據力，最高法院將在3月6日上午生死辯時，請台大醫師到庭讓檢辯進行交互詰問。這是法律審精神鑑定調查的首例。

2012年12月10日沈文賓夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走可能知道妻子下落的檳榔攤老板潘孟瑤及其友人呂俊偉，他殘暴地將2人扔進路旁水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍，一審到高院更四審均判他死刑。

法院開庭時，檢方痛斥沈男犯行殘忍，讓死者家屬「淚 已乾、夜不能眠」應判死；沈的律師辯稱，沈男不小心殺死2名被害人後，緊急送往醫院想要救治，並非最嚴重的犯行，沈遭收押在看守所後為死者立牌位，每天唸經迴向給死者，並非沒有悔意。

歷審將凶手沈文賓判死，最高法院4度撤銷沈文賓的死刑，連同其弟沈文夏被判無期徒刑部分發回更審，去年底高院更四審判決沈文賓判處死刑、沈文夏改依幫助殺人判刑19年。沈文賓6度判死，案經上訴，最高法院今召開準備庭。

(中時 )