台中市單元二公益路綠特區，品牌建商卡位推出豪宅建案。（盧金足攝）

激烈的選戰結束，新建案啟動！去年台中市土地交易金額655億元為全台第二高，其中位在市政路上的土地交易面積就超過5000坪，金額約114億元。包括寶輝、寶璽、聯聚、由鉅、豐邑、興富發、順天等知名建商在市政路上都有土地存量，未來將成為新一代豪宅、豪辦聚集地

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寶輝、陸府兩大豪宅新案最引人注目，也預告今年豪宅第一役將從市政路與公益路開始點燃。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘說，近一年來七期豪宅交易明顯回溫，加強建商推案的信心，這一波新案位置都屬於絕佳地段，甚至是建商珍藏多年的黃金角地，似乎已有萬事俱備只待東風的心理期待。

寶輝建設率先領銜市政路豪宅之戰，今年第一季將推出位在市政路、惠文路口角地、面向市議會綠地公園首排，為寶輝建設繼寶輝「秋紅谷」之後的最新七期豪宅案，嶄新換掛的戶外定點廣告，動態備受市場關注。

另一超豪宅建商寶璽建設位在惠文路近市政路上的基地，正積極籌劃中，可能將請出曾設計過許多世界地標級建築的國際大師操刀，坪數設定會與過去推案有所區隔，將為市場注入耳目一新的氣象。

豪宅另一戰區則是有「新市政綠特區」之稱的單元二重劃區，去年「陸府植森」以黑馬之姿，創下單元二首度入列台中十大豪宅榜，今年第一季將在公益路綠特區推出新案「陸府觀森」，可望再創高峰。

單元二公益生活圈「精銳Garden One」，以2000坪基地面積為單元二新案中最大規模，訴求720度立體綠化森林與社區私人湖泊，在都市可擁有住在森林花園裡的規畫，獲很多購屋者青睞，銷售熱烈。

另外，順天建設位在單元三永春東七路的新案，基地面積廣達3800坪，其中，住宅大樓產品均質4房產品；電梯別墅每戶總價從6500萬到1億8000萬元，全案總銷金額達55億元。

(中時 )